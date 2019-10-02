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Doğu Akdeniz için kritik adım: Yunanistan'a nota verdiler

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerindeki gasp girişimlerini kabul etmeyen Libya'daki Trablus hükümeti, Yunanistan'a nota verdi.

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Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde gasp girişimleri sadece Türkiye ve KKTC'yi etkilemedi. Atina hükümeti, Kaddafi dönemi sonrası siyasi boşluklardan faydalanarak Girit Adası'nın güneyinde MEB ilan ederek, Libya'ya ait 39 bin kilometrekarelik alanı gasp etti.
 
YUNANİSTAN'A NOTA VERDİ
 
Yunanistan'ın bu gasp girişimlerini kabul etmeyen Libya'daki Trablus hükümeti, Yunanistan'a nota verdi.
 
Bu girişimle Libya'daki meşru hükümetin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tezlerini desteklediğinin altını çizen uzmanlar, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Libya arasında deniz sınır anlaşmasının da gündeme gelebileceğini vurguluyor.
 
LİBYA'NIN BU ADIMIYLA NELER DEĞİŞEBİLİR?
 
Konuyla ilgili konuşan Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Araştırmacısı Kaan Devecioğlu, Türkiye ile Libya arasındaki kıyıdaşlık anlaşmasının hayati önemde olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
 
"Türkiye’nin Libya ile kıyıdaşlık anlaşması girişimi, Kaddafi’nin iktidarda olduğu dönemde gündeme gelmiş ve ilgili birimler, Yunanistan’ın Girit Adası üzerinden planladığı girişimleri hakkında uyarılmıştı. Yunanistan hükümeti, Kaddafi'nin devrilmesinden sonra, uluslararası deniz hukukuna aykırı bir şekilde 39 bin km'lik alanı karasuyu ilan etti. Bu Libya'nın haklarını gasp etme girişimiydi. Türkiye bu kapsamda hem kendi hem de Libya'nın haklarını savunarak kıyıdaşlık anlaşmasını gündeme getiriyor."
 
"TÜRKİYE İLE LİBYA ANLAŞMASININ İKİ ÖNEMLİ SONUCU OLACAK"
 
Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye’nin Libya ile varacağı kıyıdaşlık anlaşmasının iki temel sonucu olacak. Bunlardan birincisi Doğu Akdeniz jeopolitiğinde oluşan Türkiye karşıtı ittifaka yönelik Libya ile birlikte hareket ederek daha güçlü bir hareket alanının oluşması temin edilecek. İkincisi ise Yunanistan’ın Girit adasını kullanarak tek taraflı olarak ilan ettiği 39 bin km’lik karasuları üzerinden Doğu Akdeniz’de çıkarılan doğalgazın Avrupa pazarına taşınması planına set çekilecektir. Dolayısıyla bu planın Türkiye ve Libya’nın haklarını ve kazanımlarını gasp etme emelinde olduğu apaçık ortada"
 
YUNANİSTAN DARBECİ HAFTER'E DESTEĞİNİ ARTIRABİLİR
 
"Yunan basınında çıkan haberlere göre Türkiye’ye karşı Hafter’e güçlü destek verilmesi gerektiği ve Türkiye’nin Libya’yı koloniletirmesi tehlikesinin varlığı gibi asılsız iddialar mevcut. Önümüzdeki dönemde Yunanistan’ın da Hafter güçlerine verdiği fiili desteği arttıracağını beklemek sürpriz olmayacak."

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