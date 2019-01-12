Doğu Türkistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çin Deprem Ağları Merkezi Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5,1 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği duyurdu.
- AA
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin henüz açıklamada yapılmadı.
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