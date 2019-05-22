Dominik'te helikopter düştü: Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

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Dominik'te helikopter düştü: Ünlü iş insanı dahil 3 kişi hayatını kaybetti

Dominik Cumhuriyeti´nde helikopter düştü. Aralarında ülkenin ünlü iş insanı Heriberto Medrano´nun da bulunduğu 3 kişi kazada hayatını kaybetti.

  • DHA
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Yerel medya, La Vega'dan yerel saatle 10:00´da havalanan Bell 206B JetRanger II tipi helikopterin Puerto Plata International Havalimanı'na seyir halindeyken Munoz şehri sınırlarına düştüğünü duyurdu. Meydana gelen kazada, helikopterde bulunan iş insanı Heriberto Medrano ve iki kişinin hayatı kaybettiği belirtildi.
 
Kaza sonrası olay yerine giden itfaiye ekibi, yanan helikopteri söndürdü. Kazanın nedeni araştırılıyor.
 
İŞ DÜNYASI YASTA
 
Yerel medya, Heriberto Medrano´nun ülkenin en büyük iletişim sektörü firmalarından olan Grupo Medrano´nun sahibi olduğunu; iş insanının ölümünün, başta iş dünyası olmak üzere ülkede büyük üzüntüye neden olduğunu yazdı.

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi

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