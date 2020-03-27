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Dünya

Donald Trump'tan koronavirüs açıklaması: Çin ile birlikte çalışacağız

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs hakkında ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş bir açıklama geldi. ABD'nin vaka sayısında Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmesinin ardından konuşan Trump, virüse karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

27 Mart 2020 Cuma 18:23 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 18:31
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Koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş bir açıklama geldi. Trump corona navirüs salgına karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ifade etti. Trump "Çin çok şeyler yaşadı, virüsü çok iyi anladılar" dedi.

ABD VAKA SAYILARINDA ÇİN VE İTALYA'YI GERİDE BIRAKTI

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Kovid-19 salgınında ABD, 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. ABD'deki Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1177'ye yükseldi.

New York, ABD'de 37 bin 738 vaka ve 385 can kaybı ile salgının en fazla etkisini gösterdiği eyalet olarak öne çıkıyor.

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