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Donald Tusk Brexit zirvesinin 25 Aralık'ta toplanacağını açıkladı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit anlaşmasının AB liderleri tarafından imzalanması için 25 Aralık'ta zirve düzenleneceğini açıkladı.

  • star.com.tr
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere ile üzerinde mutabakata varılan Brexit anlaşmasının AB liderleri tarafından imzalanması için 25 Aralık'ta zirve düzenleneceğini açıkladı.

Salı günü İngiltere ve AB arasında Brexit metni üzerinde anlaşmaya varılmıştı. AB ile üzerinde mutabakata varılan anlaşmayı görüşmek üzere özel gündemle dün toplanan İngiliz kabinesi, Brexit anlaşmasına onay vermişti.

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