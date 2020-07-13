Donbas'da iki Ukrayna askeri hayatını kaybetti

AA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:57 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:57

Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesinde 1 Ukrayna askeri Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu, 1 asker ise patlayıcı aygıtı hareket ettirmesi sebebiyle hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların Minsk Anlaşması ile alınan ateşkes kararını ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ukrayna askerinin Slavne civarında Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu ve 1 askerin de Zaytseve civarında patlayıcı cihazı hareket ettirmesi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.