Donbas'ta gönüllüler ayrılıkçıların tarafına balonlarla Ukrayna bayrağı gönderiyor

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 11:18 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:19

Svitlodarsk şehri Ukrayna ordusu ile ayrılıkçılar arasındaki temas hattına en yakın yerleşim yerinden biri konumunda bulunuyor.

Bölgedeki gönüllüler 6×10 metre boyutlarındaki Ukrayna bayrağını ayrılıkçıların olduğu bölgeye göndererek karşı tarafın da Ukrayna toprağı olduğunu ve oradaki Ukraynalılarla dayanışma halinde olduklarını göstermek istiyor.

Gönüllü Vlad Boroda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'dan beri bu etkinliği düzenlediklerini belirterek "Etkinliği Ukrayna bayrağıyla yapıyoruz çünkü işgal altındaki topraklara bu durumun geçici olduğunu ve toprakları geri alacağımızı göstermek istiyoruz." diye konuştu.

- "ZAFERE İNANIYORUZ"



Boroda, etkinliğin amacının diğer tarafta kalan Ukraynalılara, onları beklediklerini ve evlerine döndürmek için her şeyi yapacaklarını göstermek olduğunu aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimaline ilişkin Boroda, Rusya'nın askeri potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu ifade ederek "Ancak biz zafere inanıyoruz, gelirlerse onlara gerekli cevabı vereceğiz. Emekliler dahil herkes silah alıp Ukrayna'yı korumaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye Ukrayna'yı desteklediği için teşekkür eden Boroda, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında da benzer etkinliği Ukrayna ve Kırım Tatar bayraklarıyla birlikte düzenlediklerini ifade etti.