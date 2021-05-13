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Dünya

Donbas'ta Rus destekli teröristler 1 Ukraynalıyı öldürdü

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında 1 Ukrayna askeri öldü.

AA13 Mayıs 2021 Perşembe 23:27 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 23:27
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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların keskin nişancı ateşi sonucu 1 Ukrayna askerinin öldüğü ifade edildi.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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