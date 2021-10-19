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Dünya

Dost ülke Bitcoin madenciliğinde dünyada ikinci sıraya yükseldi!

Kazakistan, Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

AA19 Ekim 2021 Salı 16:20 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 17:02
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Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayımladıkları rapora atıf yapılan yerel basındaki haberlere göre, son dönemde ülkede Bitcoin üretim sektörü hızla gelişiyor.

Kazakistan, ekim ayı itibarıyla Bitcoin madenciliğinde yüzde 18,1 payla dünyada ikinci sıraya yükseldi. Kripto para üretimi sıralamasında ise yüzde 35,4 payla ABD birinci, Rusya yüzde 11,2 payla üçüncü oldu.

Ülkenin son aylarda Bitcoin madenciliğindeki payının yüzde 6,4'ten yüzde 18,1'e çıkarak üç kat artmasındaki en önemli etkenin ise sektörün eski lideri Çin'de kripto paraya ilişkin yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması olduğu belirtiliyor.

Kazakistan hükümetince yatırım potansiyeli yüksek sektör olarak nitelendirilen Bitcoin madenciliğinde ülkede 20'den fazla şirketin faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

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