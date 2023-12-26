Dost ülke Kazakistan 2023'te 6 suç örgütünü çökertti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılında ülkede organize suç gruplarının oluşturulması, finansmanı ve söz konusu gruplara katılmaya ilişkin toplamda 60'ın üzerinde ceza davası açıldığı belirtildi.
Açıklamada, yapılan operasyonlarla 6 uluslararası organize suç örgütünün çökertildiği kaydedilerek, "Uluslararası suç örgütlerinin kurulması ve bunlara katılmasına yönelik 9 ceza davası kaydedildi." ifadesi kullanıldı.
Operasyonlarda 470 silah, 44 el bombası ve 14 binden fazla mühimmatın ele geçirildiği bildirilen açıklamada, suç örgütlerinin 4 elebaşının ülkeye girişinin yasaklandığı aktarıldı.