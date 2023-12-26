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Dünya

Dost ülke Kazakistan 2023'te 6 suç örgütünü çökertti

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, bu yıl ülkede 6 uluslararası organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

AA26 Aralık 2023 Salı 15:25 - Güncelleme:
Dost ülke Kazakistan 2023'te 6 suç örgütünü çökertti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılında ülkede organize suç gruplarının oluşturulması, finansmanı ve söz konusu gruplara katılmaya ilişkin toplamda 60'ın üzerinde ceza davası açıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan operasyonlarla 6 uluslararası organize suç örgütünün çökertildiği kaydedilerek, "Uluslararası suç örgütlerinin kurulması ve bunlara katılmasına yönelik 9 ceza davası kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

Operasyonlarda 470 silah, 44 el bombası ve 14 binden fazla mühimmatın ele geçirildiği bildirilen açıklamada, suç örgütlerinin 4 elebaşının ülkeye girişinin yasaklandığı aktarıldı.

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