İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2022 Cumartesi / 17 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,644
  • EURO
    19,6447
  • ALTIN
    1075.92
  • BIST100
    5005.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dostane ilişkilere dikkati çekti: Türkiye'nin geniş bir rolü var
Dünya

Dostane ilişkilere dikkati çekti: Türkiye'nin geniş bir rolü var

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın dış politikasında Türkiye'nin geniş rolünün olduğunu vurgulayarak, “Bu ülke ile dostane ilişkilerimiz her yıl gelişiyor ve genişliyor. Stratejik ikili işbirliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz.” ifadesini kullandı.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 20:06 - Güncelleme:
Dostane ilişkilere dikkati çekti: Türkiye'nin geniş bir rolü var
ABONE OL

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, ülkesinin dış politikasında Türkiye'nin geniş rolünün bulunduğunu ifade etti.

Türkmenistan gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, ülkesinin yurt dışındaki diplomatik temsilcilerinin de katıldığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

TÜRKİYE'NİN GENİŞ ROLÜNÜN OLDUĞUNU VURGULADI

Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın dış politikasında Türkiye'nin geniş rolünün olduğunu vurgulayarak, "Bu ülke ile dostane ilişkilerimiz her yıl gelişiyor ve genişliyor. Stratejik ikili işbirliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Türkmenistan ile Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki ilişkilerin etkin şekilde geliştirildiğine işaret eden Berdimuhamedov, "Ülkemiz geçen yılın kasım ayından itibaren organizasyona gözlemci düzeyinde katılıyor. Türkmenistan'da üst düzey toplantılar da dahil olmak üzere bu organizasyonun çeşitli etkinliklerinin düzenlenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi önemlidir." diye konuştu.

"TÜRKSOY İLE İŞBİRLİĞİ YENİ BİR BOYUTA ULAŞTI"

Berdimuhamedov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile işbirliğinin son yıllarda niteliksel olarak yeni bir boyuta ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkmenistan, TÜRKSOY'un programlarına aktif olarak katılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin olağan toplantısında, 2024 yılının ünlü Türkmen düşünür ve şairi 'Mahtumkulu Firaki Yılı', antik ve tarihi Anev kentinin de '2024 yılı Türk dünyasının kültür başkenti' ilan edilmesi kararlaştırıldı. Önümüzdeki yıldan itibaren bu önemli etkinliklerin üst düzeyde düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi için TÜRKSOY ile birlikte ilgili hazırlıkların başlatılması gerekmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.