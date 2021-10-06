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Dünya

Draghi: NATO, Avrupa ve Avrupa'nın çıkarlarıyla daha az ilgileniyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi, son dönemde uluslararası arenada yaşanan bazı hususların NATO'nun Avrupa ve Avrupa'nın çıkarlarıyla daha az ilgilendiğini gösterdiğini söyledi.

AA6 Ekim 2021 Çarşamba 21:25 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 21:26
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Slovenya'nın ev sahipliğinde Brdo kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılan Draghi basın toplantısı düzenledi.

Afganistan'dan çekilme ve Avustralya'nın Fransa ile olan sözleşmesini iptal edip ABD yapımı nükleer güçle çalışan denizaltılara yönelmesini (AUKUS anlaşması) hatırlatan Draghi, "Burada sadece içerik değil, bunun bildirilme şekli de bize, NATO'nun Avrupa'yla ve Avrupa'nın çıkar bölgeleriyle daha az ilgilendiğini ve ilgi alanlarını dünyanın diğer bölgelerine kaydırdığını gösteren iki güçlü mesajdır." ifadesini kullandı.

Başbakan Draghi, AB ülkelerinin NATO'nun tercihlerini yönlendirmede yardımcı olmayı ele alabileceğini ve NATO içindeki AB ülkeleri arasında daha fazla eş güdüm sağlanabilir mi buna bakılması gerektiğini dile getirdi.

Draghi, Avrupa savunmasına ilişkin, "Avrupa'nın ortak bir dış politikası yoksa, ortak bir savunmaya da sahip olması çok zordur. Buna AB içinde veya çeşitli AB ülkeleri arasındaki ittifaklarla ulaşılabilir. (AB) Komisyondan bu konuda bir çalışma yapmasını talep ettim." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in AB savunmasının, NATO'yu zayıflatabileceğine ilişkin sözleri hatırlatılan Draghi, buna inanmadığını belirterek, "Bu sorun, hepsi değilse bile birçok ülkenin, NATO içinde jeopolitik merkeziliğini kaybettiğini hissetmesinden kaynaklanıyor. NATO'yu tamamlayıcı bir şey, hem NATO'yu hem Avrupa'yı güçlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

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