DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın paniği
DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. İtfaiyecilerin yanan binayı söndürme çalışmaları sürüyor.
DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı. İtfaiyecilerin yanan binayı söndürme çalışmaları sürüyor.
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