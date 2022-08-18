İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2022 Perşembe / 21 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1014
  • EURO
    18,4293
  • ALTIN
    1026.47
  • BIST100
    2993.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • DSÖ Genel Direktörü'nün ''ten rengi'' sözüne Etiyopya'dan tepki: Ahlak dışı
Dünya

DSÖ Genel Direktörü'nün ''ten rengi'' sözüne Etiyopya'dan tepki: Ahlak dışı

Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Billene Seyoum, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, Tigray'daki insani krizin buradaki insanların ten renginden dolayı dünya kamuoyunun dikkatini çekmediğine ilişkin yorumlarının 'ahlak dışı' olduğunu söyledi.

AA18 Ağustos 2022 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Seyoum, haftalık basın toplantısında, Ghebreyesus'un, Tigray'daki duruma ilişkin sık sık "ahlak dışı" yorumlarda bulunduğunu, sonuncusunun da bunlardan biri olduğunu belirtti.

Ghebreyesus'un ırk kartını kullanıp dünyanın kuzeyindeki insanların sempatisini kazanmaya çalıştığını ifade eden Seyoum, bu şekilde yüksek pozisyondaki kişilerin partizan politikalar ortaya koymasının çirkin olduğunu dile getirdi.

- DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ'NÜN SÖZLERİ

Ghebreyesus, dün, gelişmiş ülkelerden hiçbirinin Tigray'daki insani kriz hakkında konuşmadığından şikayet ederek, "Belki de bunun sebebi, Tigray'daki insanların ten rengidir." ifadesini kullanmıştı.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) eski yöneticilerinden Ghebreyesus, bir dönem ülkede sağlık ve dışişleri bakanlığı görevlerini üstlenmişti.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.

Afrika Birliği (AfB), Avrupa Birliği (AB) ve ABD temsilcileri, hükümet ve TPLF arasında kalıcı barışın sağlanabilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

  • Etiyopya
  • DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus
  • ten rengi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.