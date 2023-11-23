DSÖ: İnsan sağlığı her koşulda önceliğimiz

DSÖ, COP28 öncesinde insan sağlığına tamamen öncelik verilmesini ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ulusal planlara entegre edilmesini sağlamak için gerekli eylemleri içeren "2023 yıl değerlendirmesi" başlığıyla bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İklim değişikliği halihazırda insan sağlığına ve refahına zarar veriyor. Aşırı iklim olaylarının neden olduğu hastalıkların yanı sıra aşırı sıcaklık ve hava kirliliği kaynaklı kalp damar ve solunum yolu hastalıklarındaki artış neticesinde, iklimin değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri kaçınılmaz." ifadeleri yer aldı.

Sürdürülebilir iklim finansmanının, sağlık politikalarına uyum, iklim değişikliğinin azaltılması ve buna dirençli kalkınma için gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadeledeki ulusal planlarda sağlık alanındaki finansmanların yetersiz olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkelerin iklim değişikliğine uyum ve bununla mücadelede azaltım eylemlerine katılma yeteneği, büyük ölçüde mali kapasitelerine bağlı. İklim değişikliyle ilgili eylemleri finanse edecek kaynaklara sahip olmayan ülkeler, çoğunlukla bunun etkilerine karşı en savunmasız ülkeler oluyor." değerlendirmesi yer aldı.

DSÖ'nün, iklim değişikliğine dayanıklı sağlık sistemleri kurarak, sağlık hizmetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını azalttığı ve küresel ilerlemeleri takip ederek sağlığın korunması konusunda ülkeleri desteklemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Sağlık, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ulusal planların önceliğinde ve merkezinde yer almalıdır." ifadeleri kullanıldı.

"YILLARDIR VERİLEN VAATLERİN ARDINDAN ACİLEN HAREKETE GEÇİLMELİ"



DSÖ'nün, COP28 başkanlığı ile birlikte çalışarak, sağlık odaklı iklim eylemini her düzeyde hızlandırmanın acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizdiği de vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, insanların ve dünyanın sağlığının birbirine bağlı olduğunu belirterek, yıllardır verilen vaatlerin ardından her ikisini de korumak için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Yalnızca sağlıkla ilgili sonuçlara dayalı iklim politikaları, hayat kurtarmak, hastalıkları önlemek, daha sağlıklı ve adil toplumlar inşa etmek için gereken eylemlerle sonuçlanacaktır." ifadelerini kullandı.

COP28, 30 Kasım ve 12 Aralık arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.