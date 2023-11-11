DSÖ: İnsani ateşkes çağrısında bulunuyoruz

Ghebreyesus, İsrail ordusunun Şifa Hastanesini hedef almasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Genel Direktör Ghebreyesus, "Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarına hava saldırıları düzenlendiğine yönelik haberler son derece rahatsız edici. Temas halinde olduğumuz birçok sağlık çalışanı, güvenlik arayışıyla hastaneyi terk etmek zorunda kaldı. Diğerleri ise ciddi güvensizlik nedeniyle hareket edemediklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.



Hastanede barınan binlerce kişiden çoğunun güvenlik riski nedeniyle tahliye edilmek zorunda kaldığını ve çok sayıda kişinin de halen orada bulunduğunu belirten Ghebreyesus, DSÖ'nün, 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 250'den fazla saldırıyı doğruladığını hatırlattı.



Ghebreyesus, "Şimdi insani ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.