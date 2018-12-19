Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

DTÖ, Suudi Arabistan hakkındaki dava için tahkim komisyonu oluşturacak

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Katar'ın Suudi Arabistan'a fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davanın incelenmesi için 'tahkim komisyonu' oluşturulması talebini kabul etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Katar Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DTÖ'nün Katar'ın Suudi Arabistan aleyhinde fikri mülkiyet ihlallerine ilişkin açtığı dava için tahkim komisyonu oluşturacağı duyuruldu.

Açıklamada, tahkim komisyonu oluşturma talebinin, anlaşmazlıkları çözme komisyonu tarafından düzenlenen toplantıda kabul edildiği belirtildi.

Dava, Suudi Arabistan'ın tüm Katarlı şirket ve vatandaşların fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlallerini içeriyor.

Katar ekim ayında Suudi Arabistan'a BeIN Sports Arabia, beoutQ sports yayın haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle DTÖ'de dava açmıştı. Dava dilekçesinde yaklaşık 1 milyar dolar tazminat talep edilmişti. Suudi Arabistan DTÖ'ye yaptığı açıklamada, Katar'la fikri mülkiyet haklarına ilişkin anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin icraatlara güvenlik gerekçeleriyle katılmayacağını bildirmişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn 5 Haziran 2017'de Katar'la ilişkilerini kestiğini duyurmuştu. Teröre destek verdiği iddiasıyla başlayan krizin ardından söz konusu ülkeler Katar'a sert ekonomik abluka uygulamayı sürdürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kırılmayan kapı hırsızın kabusu oldu

Kırılmayan kapı hırsızın kabusu oldu

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA