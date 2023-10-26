İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2205
  • EURO
    29,8374
  • ALTIN
    1819.49
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Duda: Başbakanlık için 2 ciddi adayımız var
Dünya

Duda: Başbakanlık için 2 ciddi adayımız var

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yeni hükümetin kurulması için istişarelerin yapıldığını belirterek mevcut Başbakan Mateusz Morawiecki ve muhalefet lideri Donald Tusk'un başbakanlık görevi için iki ciddi aday olduğunu belirtti.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 14:24 - Güncelleme:
Duda: Başbakanlık için 2 ciddi adayımız var
ABONE OL

Siyasi partilerle 24-25 Ekim'deki istişarelerin ardından açıklama yapan Duda, samimi atmosfer için teşekkür etti.

Duda, siyasi parti temsilcilerinin sorumlu davrandığını söyleyerek "Bugün başbakanlık görevi için iki ciddi adayımız var. Birleşik Sağ, adaylarının Mateusz Morawiecki olduğunu açıkladı. Mecliste çoğunluğa sahip olacaklarını varsayıyorlar. Benzer bir mesajı Sivil Koalisyon, Üçüncü Yol ve Sol Partiden de duydum, adayları Donald Tusk." ifadelerini kullandı.

Mevcut hükümetin görev süresinin devam ettiğinin altını çizen Duda, "Tüm parlamenter güçlerin temsilcilerine bu süreyi kısaltmaya gerek görmediğimi bildirdim. Yeni parlamentonun ilk oturumu için belirlediğim geçici tarih 13 Kasım'dır. Bu toplantılara katılan herkese, tüm anayasal sürelere ve normlara riayet edileceği konusunda güvence verdim." değerlendirmesinde bulundu.

SEÇİM SONUÇLARI

Polonya'da 15 Ekim'de yapılan seçimin sonuçlarına göre, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) yüzde 35,38 oy alarak birinci geldi.

PİS'yi, yüzde 30,70 ile Tusk'un liderliğindeki ana muhalefet bloku Sivil Koalisyon, ardından da yüzde 14,4 ile Üçüncü Yol İttifakı izledi. Yeni Sol Parti yüzde 8,61, aşırı sağcı Konfederasyon Partisi yüzde 7,16 oy aldı.

Ülkede seçim barajı, partiler için yüzde 5, ittifaklar için yüzde 8 olarak uygulanıyor.

PİS, birinci gelmesine rağmen Meclis çoğunluğunu kaybetti. Bu durumda üç muhalefet partisinin Meclis çoğunluğu için koalisyon kurması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.