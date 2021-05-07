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Dünya

Düğmeye basıldı! Libya yeniden inşa edilecek

Libya'da hükümet, Bingazi ve Derne'nin imarı için fon oluşturdu. Böylece savaştan etkilenen şehirlerin yeniden inşa edilebilecek.

AA07 Mayıs 2021 Cuma 07:15 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 07:15
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Libya hükümeti, ülkede son yıllarda yaşanan savaştan etkilenen şehirlerin yeniden inşası için fon oluşturulduğunu açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklamaya göre, Bingazi ve Derne kentlerinin yeniden imarı için 1,5 milyar Libya dinarı (yaklaşık 335 milyon dolar) tutarında fon oluşturuldu.

Tüzel kişiliğe sahip olacak ve merkezi Bingazi'de bulunacak Bingazi-Derne İmar Fonu ile, savaşın tahrip ettiği bölgelerin yeniden imarı, altyapı ve binalardaki hasarın giderilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Fonun ayrıca, imar önceliklerini belirleme, tazminat bedelinin ödenmesi için mekanizma oluşturma, yıkım, moloz kaldırma ve bakım işleri için sözleşme yapma ile yıkıma uğramış bölgelerin imar planının yapılması ve kentsel dönüşüm için yerel makamlarla koordinasyon kurma görevini üsteleneceği ifade edildi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 28 Nisan'da, savaştan etkilenen şehirlerin yeniden inşası için fon oluşturacaklarını açıklamıştı.

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