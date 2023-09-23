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Dünya

Dünya Bankası'ndan 700 milyon dolarlık krediye onay

Dünya Bankası, Nijerya'ya ergenlik çağındaki kız çocuklarının öğrenimini geliştirmek amacıyla 700 milyon dolar kredi verilmesini onayladı.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
Dünya Bankası'ndan 700 milyon dolarlık krediye onay
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Dünya Bankasından yapılan açıklamada, "Ergen Kızların Öğrenimi ve Güçlendirilmesi Girişimi" programı kapsamında Nijerya'ya 700 milyon dolar kredi verilmesinin onayladığı belirtildi.

Açıklamada, Nijerya'da okul çağında 12 milyon ila 15 milyon çocuğun eğitimden mahrum olduğu, bu çocukların çoğunun ülkenin kuzeyinde olduğu kaydedildi.

Onaylanan kredinin kız çocuklarının eğitimi için kullanılacağı aktarılan açıklamada, bu krediyle 5 binden fazla sınıfın yenileneceği ve 250 binden fazla kız çocuğuna burs verileceği ifade edildi.

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