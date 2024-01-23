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Dünya

Dünya Bankası'ndan Arakanlı Müslümanlara destek

Bangladeş, Dünya Bankası'nın Arakanlı Müslümanların bulunduğu topluluklara 700 milyon dolar destek sağlayacağını bildirdi.

AA23 Ocak 2024 Salı 22:51 - Güncelleme:
Dünya Bankası'ndan Arakanlı Müslümanlara destek
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Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, düzenlediği basın toplantısında, Dünya Bankası tarafından sağlanacak 700 milyon doların 315 milyonunun Arakanlı Müslüman mülteciler için hibe, kalan 385 milyonun ise Cox's Bazar bölgesindeki topluluklara kredi olarak verileceğini açıkladı.

Dünya Bankası Bangladeş ve Butan Direktörü Abdoulaye Seck ile görüşmesinin ardından konuşan Mahmud, Dünya Bankasının Bangladeş ile işbirliğini derinleştirmek istediğini aktardı.

Mahmud, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi sırasında, Myanmar Askeri Cuntası'nın Dışişleri Bakanı Than Swe ile konuştuğunu, Arakanlı Müslümanların ülkelerine dönmeleri konusunda mevkidaşı ile aynı düşünceye sahip olduklarını belirtti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarında yaşıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

  • Dünya Bankası Destek
  • Arakanlı Müslümanlar
  • Bangladeş Yardım

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