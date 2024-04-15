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Dünya Bankası'ndan Orta Doğu ve Kuzey Afrika raporu

Dünya Bankası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ekonomilerinin 2024 yılında yüzde 2,7 büyümesini beklediğini açıkladı.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 18:36 - Güncelleme:
Dünya Bankası'ndan Orta Doğu ve Kuzey Afrika raporu
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Dünya Bankası'nın, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Çatışma ve Borç" başlığıyla yayımladığı MENA Ekonomik Güncellemesi raporunda, zayıf büyüme, artan borçlanma ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen belirsizliğin, bölge genelindeki ekonomileri etkilediği belirtildi.

Raporda, MENA ekonomilerinin Kovid-19 salgınından önceki on yıldakine benzer şekilde düşük büyümeye dönmesinin beklendiği, bölgenin 2023'te yüzde 1,9 artan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) 2024'te yüzde 2,7 yükseleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Yüksek petrol fiyatlarının petrol ihracatçısı ülkelerin büyümesini artırdığına işaret edilen raporda, neredeyse tüm petrol ithalatçısı ülkelerde GSYH büyümesinin yavaşlamasının beklendiği aktarıldı.

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmanın bölge üzerindeki ekonomik etkisi incelenirken, Gazze'de ekonomik faaliyetlerin neredeyse durma noktasına geldiği, Gazze Şeridi'nin GSYH'sinin 2023'ün son çeyreğinde yüzde 86 düştüğü belirtildi.

Batı Şeria'nın eş zamanlı kamu ve özel sektör krizleriyle birlikte resesyona girdiğine değinilen raporda, Birleşmiş Milletler işbirliği ile hazırlanan yakın tarihli bir raporda, kritik altyapılara verilen zararın maliyeti ile Gazze halkı üzerindeki yıkıcı etkinin daha da derinlemesine ele alındığı anımsatıldı.

- YAPISAL REFORM VURGUSU

Raporda, MENA bölgesinde artan borçlanma da ele alınırken, 2013-2019 arasında, bölge ekonomileri için ortalama borcun GSYH'ye oranının yüzde 23'ten fazla arttığı kaydedildi.

Kovid-19 salgının, gelirlerdeki düşüşlerin yanı sıra destek harcamalarının da birçok ülkenin finansman ihtiyacını artırmasıyla işleri daha da kötüleştirdiğine işaret edilen raporda, "Bu artan borçluluk ağırlıklı olarak petrol ithal eden ekonomilerde yoğunlaşıyor ve bu ekonomilerin borç/GSYH oranı şu anda yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerin küresel ortalamasından yüzde 50 daha yüksek." ifadelerine yer verildi.

Raporda, geçen yıl GSYH'nin yüzde 90'ına yaklaşan MENA'daki petrol ithalatçısı ülkelerin borç oranının, bölgedeki petrol ihracatçısı ülkelere göre neredeyse üç kat daha yüksek olduğu vurgulandı.

Bazı MENA ekonomilerinde büyük rol oynayan bütçe dışı kalemlerin borç ve mali şeffaflığa zarar verdiğine işaret edilen raporda, "Küresel petrol piyasalarındaki yapısal değişim ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik artan talep göz önüne alındığında, petrol ihracatçılarının karşılaştığı zorluk ekonomik ve mali gelir çeşitlendirmesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, genel olarak, MENA ekonomilerinin, büyümenin önünü açmak ve sürdürülebilir bir yol çizmek için başta şeffaflık olmak üzere yapısal reformlar gerçekleştirmeleri gerektiği vurgulandı.

  • Dünya Bankası
  • orta doğu
  • kuzey afrika

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