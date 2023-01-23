Dünya basını rezaleti böyle gördü: İsveç'in NATO üyeliği tehlikede

İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın İsveç'teki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakıp Hz. Muhammed'e yönelik iğrenç karikatürler gösterdiği eyleme tepkiler çığ gibi büyüdü. En büyük tepki ise Türkiye'den geldi. Skandal eylem dünya basınında da gündem oldu.

İsveç'in NATO üyeliğinin çıkmaza girdiğini yazan İngiliz Financial Times gazetesi, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün, Türkiye'den gelen tepkilerin ardından öfkeyi dindirmeye çalıştığını yazdı.

SEÇİMLER ÜZERİNDEN ALGI OYUNU

Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Paul Levin'in "Erdoğan iktidarda kalırsa, onaydan önce aylara değil yıllara bakıyor olabiliriz." sözlerine yer verilerek Türkiye'deki seçimler üzerinden algı yapılmaya çalışıldı.

Al Jazeera'da yer alan haberde ise 'İsveç'İn "NATO hedefi, Kur'an-ı Kerim yakmasıyla çıkmaza girdi." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde PKK'nın yaptığı skandal Başkan Erdoğan'ın kuklasının asılması provokasyonuna atıf yapılan haberde, Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ilişkileri daha da gerdiği belirtildi.

Politico'daki haberde ise 'İsveç'te Kur'an yakma NATO hedefi konusunda gerilimi tırmandırıyor' denildi. Kur'an yakma eyleminin İsveç'in Ankara'nın desteğine ihtiyaç duyduğu bir günde geldiği ifade edilirken, Türkiye'nin olayı 'aşağılık' olarak kınadığı dile getirildi.

The Guardian ise, 'Türkiye aşırı sağcı protestolarda Kur'an'ın yakılmasını kınadı!" başlığıyla okuyucularının karşısına çıkarken, bu olayın iki ülke arasındaki gerilimi daha da artıracağı vurgulandı.

Associated Press'de yer alan haberlerde, Türkiye'de Kur'an'ın yakıldığı protestoya duyulan öfkeye vurgu yapıldı. Başkonsolosluk binasındaki çalışanlarının pencereye astığı ve üzerinde 'Kitap yakan aptalın görüşüne katılmıyoruz' yazdığı pankarta dikkat çekti.