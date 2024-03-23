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Dünya

Dünya basını Rusya'daki terör saldırısını böyle gördü

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Terör saldırısı dünya basınında da geniş yer buldu.

23 Mart 2024 Cumartesi 08:29 - Güncelleme:
Dünya basını Rusya'daki terör saldırısını böyle gördü
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall binasındaki konser salonunda meydana gelen terör saldırısı dünyada şok etkisine neden oldu.

60'tan fazla kişinin öldüğü, 146 yaralının olduğu saldırı dünya basınında da geniş yer buldu.

DAILY MAIL

Daily Mail saldırıyı "Moskova konser salonunda silahlı saldırı" başlığıyla servis etti.

THE TIMES

The Times, katliamı "Moskova'da terör saldırısı: 62 kişi öldü, konser salonu ateşe verildi" başlığıyla gördü.

BILD

Alman Bild, Moskova'daki terör saldırısını DAEŞ'in üstlendiğini belirtti.

WASHINGTON POST

Washington Post da saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğine dikkat çekti.

NEW YORK POST

New York Post, saldırıyı okuyucularına "Rusya'da kaos" başlığıyla servis etti.

KOMMERSANT

Rus Kommersant gazetesi, saldırıyla ilgili "Ölümcül konser" başlığını attı. Haberde katliamın Rusya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay olduğu yazıldı.

WALL STREET JOURNAL

Wall Street Journal gazetesi "Amerika uyarmıştı" başlığını attı. Olası bir saldırıya karşı 7 Mart'ta Rusya ile istihbarat paylaşıldığını hatırlatan gazetede, "Rus yetkililer bu uyarıyı provokatif mesaj olarak algıladı" ifadeleri kullanıldı.

KYIV POST

Ukrayna'da İngilizce yayın yapan Kyiv Post gazetesi ise "şoke edici görüntüler" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Gazetenin internet sitesinde saldırıya geniş yer ayrıldı.

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