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Dünya

Dünya bunu konuşuyor: Ronaldo, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan destek alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya ilişkin sözleri dünya basınında geniş yer buldu. Portekiz'den İtalya'ya kadar çok sayıda ülkede gazeteler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ronaldo'ya olan desteğini okuyucularıyla paylaştı. Portekiz spor gazetesi ABOLA haberinde 'Ronaldo, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan destek alıyor' yazdı.

TRT Haber28 Aralık 2022 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
Dünya bunu konuşuyor: Ronaldo, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan destek alıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcu Cristiano Ronaldo'ya ilişkin Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Filistin davasına sahip çıkan bir isimdir Ronaldo." sözleri dünya basınında yankı uyandırdı.

İngiliz Daily Mirror gazetesi, Erdoğan'ın "Ronaldo siyasi yaptırıma uğradı" ifadesini manşetten verdi.

"RONALDO, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI'NDAN DESTEK ALIYOR"

İtalyan spor gazetesi Corriere Della Sport da Erdoğan'ın Ronaldo'nun Filistin davasına sahip çıktığına ilişkin sözlerine dikkati çekti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol geçmişini de hatırlattı.

Portekiz spor gazetesi ABOLA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ronaldo'ya olan desteğine vurgu yaptı, haberinde "Ronaldo, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan destek alıyor" yazdı.

İSPANYA BASINININ DA MANŞETİNDE BU KONU VARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İspanyol basınında da geniş yer buldu.

Marca gazetesi Erdoğan'ın "Ronaldo, Dünya Kupası'nda siyasi yaptırım kurbanı" sözlerini manşete taşıdı.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Portekizli yıldızın savunmasını yaptı" ifadesini kullandı.

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