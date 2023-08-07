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Dünya

Dünya bunu konuşuyor! Sömürgeciliğe karşı Türk bayrağı açtılar

Nijer'de yaşanan darbenin ardından gerilim sürerken, Fransa'ya yönelik sömürge karşıtı göstericiler sokaklara döküldü. Dikkat çeken gösterilerde küresel siyasette sömürgeciliğe karşı çıkışlarıyla bilinen Türkiye detayı öne çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde slogan atan göstericilerin Türk bayrağı açtığı görüldü.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 16:51 - Güncelleme:
Dünya bunu konuşuyor! Sömürgeciliğe karşı Türk bayrağı açtılar
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Nijer'de sömürgeci güçlere karşı hareketli günler yaşanıyor. Ülkede askeri cuntanın Fransa yanlısı yönetimi ele geçirmesinin ardından gerilim sürerken Fransa ve ABD desteğiyle ülkeye olası bir silahlı müdahaleden bahsediliyor.

Kağıt üzerinde "sömürgeci" olarak gözükmese de hala iç işlerine ve ticari kaynaklarına müdahale ettiği Nijer'de yaşanan bağımsızlık girişimlerine karşı harekete geçen Fransa'ya yönelik tepki de artıyor.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Askeri darbeden sonra Fransız Büyükelçiliği'ni basan ve Fransa karşıtı eylemlerine devam eden Nijerli sömürge karşıtı göstericilere ait bir video ise dünyanın gündemine oturdu.

Sömürgeci kuvvetlere karşı duruşuyla küresel siyasette önemli çıkışlarıyla konuşulan Türkiye, Nijer'deki protesto gösterilerinde anıldı. Nijerli göstericilerin Türk bayrağı açtığı anlar kameralara yansıdı. Fransa karşıtı sloganlar atan Nijerlilerin elinde Türk bayrağı taşıdığı anlar kameralara yansıdı. Göstericiler arasında Türk bayraklı giysiler giyen Nijerliler de görüldü.

SÜRE SONA ERMİŞTİ

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre gece yarısı itibarıyla dolmuştu. ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmadı.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Bildiride, yabancı bir ülkenin ECOWAS işbirliğinde Nijer'e operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi ve ECOWAS'ın halihazırda 2 Orta Afrika ülkesine asker konuşlandırdığı kaydedildi.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

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