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Dünya

Dünya Cenin'deki zulme gözlerini kapadı

İşgalci İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'na saldırıları sürerken dünya bu zulme sessiz kaldı. Çok sayıda yaralı Filistinliye dahi müdahaleye izin vermeye İsrail'e Birleşmiş Milletler dahil birçok ülke tepki göstermedi.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Dünya Cenin'deki zulme gözlerini kapadı
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İsrail ordusunun kuşatma altına alarak saldırılarını iki gündür sürdürdüğü Cenin Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, yıllar sonra yeniden bir tehcir ile karşı karşıya. Karadan ve havadan yürütülen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yaralı sayısı ise 20'si ağır olmak üzere 120'ye ulaştı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'ndaki katliamlara dair başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi kurumlar ile ülkeler de sessiz.

BM, işgalci İsrail kuvvetlerinin saldırılarına yönelik yaptığı açıklamada İsrail'i kınamadı. Öte yandan Tel Aviv kentinde bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Saldırıda en az 7 kişi yaralandı.

Dünya Sağlık Örgütü ise Cenin'deki ağır yaralılara ulaşmak için kampa girmeye çalışan ilkyardım ekiplerinin engellendiğini ve örgüte bağlı en az iki hastanenin saldırıya uğradığını açıkladı.

İlk yardım ekiplerinin kampa girişine izin verme çağrısı yapıldı. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü de "tıbbi erişimin engellenmesini" kınadı.

Filistin Yasama Konseyi üyesi Mustafa Barguti, BBC'ye yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kısa süre önce Cenin'in ana hastanesine biber gazı ile saldırdığını; saldırıya uğrayanlar arasında ilkyardım görevlileri, ambulanslar ve gazetecilerin de olduğunu söyledi.

  • İsrail saldırıları
  • Cenin Mülteci Kampı
  • dünya sessiz kaldı

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