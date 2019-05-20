Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale getirilen Cinderes’de 7 ay önce kurulan sağlık merkezinde ihtiyaç sahibi Suriyeliler acil ve ayakta tedavi bölümlerinden ücretsiz muayene olurken laboratuvar ve ilaç hizmetlerinden de ücretsiz faydalanabiliyor.

Dünya Doktorları Cinderes Sağlık Merkezi Koordinatörü Mehmet Nur Kokum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık merkezinde 21 personelle günde yaklaşık 400 hastaya hizmet verdiklerini belirtti.

Kokum, Suriyeli hastalardan muayene, acil sağlık hizmeti, laboratuvar ve ilaç hizmetlerinden hiçbir ücret alınmadığını tüm hizmetlerinin Dünya Doktorları tarafından karşılandığını kaydetti.