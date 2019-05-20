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Dünya Doktorlarından Afrin’de ücretsiz sağlık hizmeti

Dünya Doktorları Derneği tarafından Afrin kentine bağlı Cinderes bölgesinde kurulan sağlık merkezinde Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.

  • AA
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Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale getirilen Cinderes’de 7 ay önce kurulan sağlık merkezinde ihtiyaç sahibi Suriyeliler acil ve ayakta tedavi bölümlerinden ücretsiz muayene olurken laboratuvar ve ilaç hizmetlerinden de ücretsiz faydalanabiliyor.

Dünya Doktorları Cinderes Sağlık Merkezi Koordinatörü Mehmet Nur Kokum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık merkezinde 21 personelle günde yaklaşık 400 hastaya hizmet verdiklerini belirtti.

Kokum, Suriyeli hastalardan muayene, acil sağlık hizmeti, laboratuvar ve ilaç hizmetlerinden hiçbir ücret alınmadığını tüm hizmetlerinin Dünya Doktorları tarafından karşılandığını kaydetti.

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