Dünya genelinde ünlü isimlerin Gazze'ye desteği sürüyor! ''İsrail toplu cinayet işliyor''

Başarılı Hollywood oyuncusu John Cusack, X hesabında, "Öldürmeyi durdurun. Filistin için, İsrail için, ölü ve yaralılar için, Gazze'de ölenler için, açlıktan ölmek üzere olanlar için, henüz serbest bırakılmayan rehineler için, ırkçılığın artan eğilimini durdurmak için." paylaşımında bulundu ve ateşkes çağrısı yaptı.

Paylaşımı X platformu tarafından yayından kaldırılan Cusack, Filistin'i savunduğu için sansüre maruz kalmasına tepki gösterdi.

Müzisyen Yusuf İslam da sosyal medya hesaplarında ABD'de her yıl düzenlenen Ulusal Futbol Ligi'nin şampiyonluk maçına (Super Bowl) dikkati çekerek, "Super Bowl Gazze'ye karşı. Super Bowl'un heyecanı ile Gazze'de eksilen insan hayatı ve sessizliği dengelemek çok zor." ifadelerine yer verdi.

- "İSRAİL TOPLU CİNAYET İŞLİYOR"



ABD'li rap müzisyeni Saul Williams, X hesabındaki paylaşımlarında ateşkes çağrısında bulunurken, "İsrail, gözlerimizin önünde 'Ne yapacaksınız?' dercesine toplu cinayet işliyor, suikastlar yapıyor ve yarın Beyaz Saray sözcüsü bize, İsrail'den kendilerini soruşturmasını istediklerini söyler." paylaşımını yaptı.

Hollywood oyuncusu Mahershala Ali, UNICEF'in Refah sınır kapısındaki insani drama ait görüntülerini Instagram hesabına taşıdı ve ateşkes çağrısını yineledi. ABD'li oyuncu, paylaşımlarıyla #ceasefirenow (şimdi ateşkes) başlıklı kampanyaya da destek verdi.

Uzun süredir paylaşımlarıyla Filistin halkının yanında olan Della Miles, Instagram'daki son paylaşımında, "Yıllardır nerede bu gerçek Müslümanlar diye sorup duruyorduk. Hepsi Gazze'deymiş." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li komedyen Aasif Mandvi, Gazze'deki çocukların dramını Instagram hesabına taşırken #ceasefirenow (şimdi ateşkes) başlıklı kampanyaya paylaşımıyla destekte bulundu.

Suriyeli oyuncu ve yönetmen Sulaf Fawakherji, Instagram hesabında Gazzeli çocukların yaşadığı açlığa dair görüntüleri paylaştı.

Ürdünlü oyuncu Monther Rayahnah ise son paylaşımlarında Gazze'de yaşananları yer vererek, "Gazzeli çocuklar saldırı altında" ve "Gazze'yi kurtar" gibi kampanyalara destekte bulundu.

Suriyeli oyuncu Kinda Alloush, Gazze'de görev yapan gazetecilerin bölgedeki son duruma dair videolarını Instagram hesabına taşıdı. Sanatçı, Gazzeli çocukların korunması ve bölgede bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

- "SAVAŞLA DEĞİL, SANATLA BARIŞ!"



Tunuslu müzisyen Emel Mathlouthi de Instagram hesabında 14 Şubat sevgililer gününde Filistin'i hatırladı ve "Valentine Day" ifadesinin "Palestine Day" olarak değiştirildiği bir görsel paylaştı.

Paylaşımlarında ateşkes çağrısında bulunan Mathlouthi, "Aklımız Gazze'de" paylaşımıyla Kahire'deki bir kilisede Filistin için şarkı söyleyen sanatçı, "Bu kadar yakın olmak ve yardım edememek çok acı verici. Bu yüzden sesimi yükseltiyorum. Sevgili dostlar, anneler, babalar, kardeşler ve çocuklar, sizi düşünüyorum. Umarım böyle kutsal bir mekandan ulaşan sesim bir rahatlama sağlar. Bu çılgınlığa son vermek, Filistin'e özgürlük ve barış getirmek üzere en saf enerjiler ulaşır." ifadelerini kullandı.



ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Amerika Yönetmenler Loncası Ödülleri'nde basına yaptığı açıklamada "Barışa bir şans vermenin neresi yanlış? Refah sınırında, yeniden bir bombardıman dalgasıyla karşı karşıya bir milyon mülteci bulunuyor, 400 bin kişi açlıktan ölüyor ve oraya hiçbir insani yardım giremiyor." dedi.

Ruffalo, "Dünya liderlerinden özellikle Başkan Joe Biden'dan, bir ateşkes, kalıcı bir ateşkes talep etmesini, barışa bir şans vermesini istiyoruz." çağrısında bulundu.

Türkiye'de ilk defa yerli arp üreten barok arp sanatçısı Zeynep Öykü ise Instagram paylaşımında Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu. Öykü, "Önce ateşkes, sonra barış. Savaş değil, barış. Savaşla değil, sanatla barış! Hemen şimdi ateşkes." ifadelerini kullandı.

