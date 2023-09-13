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Dünya

Dünya Gıda Programı ve İtalya, selden etkilenen Libya'ya yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ve İtalya'nın, sel felaketinden etkilenen Libya'ya yardım gönderdiği bildirildi.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Dünya Gıda Programı ve İtalya, selden etkilenen Libya'ya yardım gönderdi
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BM'nin Roma merkezli kuruluşlarından WFP'den yapılan açıklamada, binlerce kişinin ölümüne, 10 binden fazla kişinin yaralanmasına veya kaybolmasına yol açan yıkıcı sel felaketinin ardından Libya'ya ilk gıda yardımlarının gönderildiği belirtildi.

WFP'nin bölgede selden etkilenen 5 bin aileye ulaşmayı hedeflediği ifade edildi.

Derne'den Bingazi'ye kaçan, fırtına nedeniyle yerinden olmuş 2 binden fazla kişiye de gıda yardımlarının dağıtımının yapıldığı kaydedildi.

- İtalya ilk aşamada 2 uçakla yardım gönderiyor

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 12 Eylül'de Libya'ya İtalyan Sivil Savunması, İtalyan İtfaiyesi, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından öncü bir ekibin gittiği, bugün de su konusunda uzman ekiplerle yardım malzemelerini taşıyan iki adet C-130 J nakliye uçağının Libya'ya ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

İtalya'nın gönderdiği yardımlar arasında, arama-kurtarma helikopterleri, iş makineleri, 100 kamp çadırı, bin uyku tulumu ve farklı sektörlerde uzman ekiplerin olduğu kaydedildi.

İhtiyaç olması halinde başka yardımlarının da ulaştırılacağı ifade edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de İtalya'nın yardımlarıyla alakalı, "Ortak ve dost ülkenin yeniden ayağa kalkmasına aktif olarak katkıda bulunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

- Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

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