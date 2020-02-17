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Dünya

Savaş uçakları Rus bakanı taşıyan uçağın etrafını sardı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Sırbistan ziyareti sırasında Belgrad üzerinde uçan uçağa, Sırbistan Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-29 savaş uçakları eşlik etti.

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İHA17 Şubat 2020 Pazartesi19:19 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 19:20

Rusya’nın Balkanlar'daki müttefiklerinden Sırbistan’a çalışma ziyareti yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Belgrad’da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vulin ile görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaretten hemen önce görüntülenen uçuş anları ise ziyaretin gündemini değiştirdi. Resmi törenlerle karşılanan Şoygu’nun uçağı Sırbistan hava sahasına girdiği anda Sırbistan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı MİG-29 tipi savaş uçakları eşlik etti. Sırp uçakları Şoygu’nun uçağının etrafında uçarken Rus askeri uzmanlar bunun, Sırbistan’ın Rusya’ya güvenini ortaya koyan bir jest olduğu yorumlarını yaptı.

Resmi törenin ardından ikili görüşme gerçekleştiren Şoygu ve Vulin, Rusya ve Sırbistan arasındaki askeri ilişkileri ele alırken, Balkanlar'daki gündemi de değerlendirdi. Görüşmede Rusya ile Sırbistan arasındaki ortak tatbikatlar, Rus hava savunma sistemlerinin Sırbistan’da konuşlanması ve Sırbistan Kosova gerilimini görüştükleri aktarıldı.

Husiler koalisyon uçağının düşürülme görüntülerini yayınladı

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