Dünya liderleri, kendi yönetiminin daha önceki yönetimlerden daha başarılı olduğunu söyleyen Trump'a güldü
BM Genel Kurulu'nda konuşma sırasını kaçıran ABD Başkanı Trump, salona girmesinin ardından yaptığı konuşmanın daha en başında katılımcıları güldürdü. Kendi yönetimi altında ABD'nin tarihindeki en fazla gelişmeyi kaydettiğini söyleyen Trump'ın bu sözleri kahkahalarla karşılandı.
- star.com.tr
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'nde konuşma yapacağı saatte salona yetişemeyen ABD Başkanı Donald Trump, konuşma sırasını kaçırdı.
Salona girdikten sonra konuşmasına başlayan Trump, sözlerinin daha başındayken salondaki katılımcıları güldürdü.
Kendi yönetimi altında ABD'nin tarihindeki en fazla gelişmeyi kaydettiğini söyleyen Trump, salondan yükselen kahkaha seslerinin ardından, "Bu tepkinizi beklemiyordum, ama neyse." diyerek konuşmasını sürdürdü.
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