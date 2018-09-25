Dünya liderleri, kendi yönetiminin daha önceki yönetimlerden daha başarılı olduğunu söyleyen Trump'a güldü BM Genel Kurulu'nda konuşma sırasını kaçıran ABD Başkanı Trump, salona girmesinin ardından yaptığı konuşmanın daha en başında katılımcıları güldürdü. Kendi yönetimi altında ABD'nin tarihindeki en fazla gelişmeyi kaydettiğini söyleyen Trump'ın bu sözleri kahkahalarla karşılandı.