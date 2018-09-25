Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dünya liderleri, kendi yönetiminin daha önceki yönetimlerden daha başarılı olduğunu söyleyen Trump'a güldü

BM Genel Kurulu'nda konuşma sırasını kaçıran ABD Başkanı Trump, salona girmesinin ardından yaptığı konuşmanın daha en başında katılımcıları güldürdü. Kendi yönetimi altında ABD'nin tarihindeki en fazla gelişmeyi kaydettiğini söyleyen Trump'ın bu sözleri kahkahalarla karşılandı.

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri'nde konuşma yapacağı saatte salona yetişemeyen ABD Başkanı Donald Trump, konuşma sırasını kaçırdı.

Salona girdikten sonra konuşmasına başlayan Trump, sözlerinin daha başındayken salondaki katılımcıları güldürdü.

Kendi yönetimi altında ABD'nin tarihindeki en fazla gelişmeyi kaydettiğini söyleyen Trump, salondan yükselen kahkaha seslerinin ardından, "Bu tepkinizi beklemiyordum, ama neyse." diyerek konuşmasını sürdürdü.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA