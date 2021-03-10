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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Uygur açıklaması

Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından yapılan açıklamada, 'Uygur Türkleri ile Çin arasında adil bir uzlaşıya katkı sağlamaya hazırız.' denildi.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 23:53 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:53
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Çin hükümeti ile Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri arasında adil ve kapsamlı bir uzlaşı yapılmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Uygur Türklerine yönelik suçların ve keyfi uygulamaların kınandığı belirtildi.

Çin'deki Müslüman Uygurları hedef alan "toplu hapis cezaları ve işkencelere, dinlerini değiştirmeye ve onlara zorla ateizmi empoze etme teşebbüslerine, dini ve ulusal kimliklerini değiştirme girişimlerine" tepki gösterilen açıklamada, "Uygur Müslümanlarını yavaş yavaş ortadan kaldırmaya çalışma ve doğumları önlemek için kadınları kısırlaştırma operasyonlarına zorlama gibi ağır ihlaller ve suçların" medyadan takip edildiği aktarıldı.

Pekin yönetiminden "bu uygulamalardan vazgeçilmesi, Müslümanlara meşru, yasal ve insani haklarının verilmesi, onlara yönelik her türlü adaletsizliğin ortadan kaldırılması" talep edilen açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Birliğin, "tüm tarafların çıkarlarını koruyan kapsamlı ve adil bir uzlaşının sağlanmasına katkıda bulunmaya ve Pekin yönetimi kabul ederse, oradaki Müslümanları ve Çinli yetkilileri ziyaret etmek ve onlarla iletişim kurmak için bir heyet göndermeye hazır olduğu" ifade edildi.

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