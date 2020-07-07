star.com.tr 07 Temmuz 2020 Salı 17:52 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 17:52

İran'a yakın kaynaklar ve bazı yayın organları, 2 Temmuz'da İran'ın Natanz nükleer santralindeki patlamada İsrail'in parmağının olabileceğini iddia etti. Savunma Bakanı Benny Gantz ise Pazar günü yaptığı açıklamada, 'İran'da gerçekleşen her olay bizimle bağlantılı değil.' diyerek, iddiaları reddetti.

Kanal 12'de yer alan bir habere göre, İran tarafından hazırlandığı iddia edilen bazı planlarda, İasrail'in Avrupa ve dünyanın diğer yerlerinde büyükelçiliklerine saldırı planladığı belirtilirken, saldırıların hedefindeki elçiliklerin tam olarak hangi ülkelerde olduğu açıklanmadı. Haber kanalı ayrıca, plan hakkında herhangi bir diğer ayrıntı da vermedi.

İran, iddia edilen planlar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail, 2012'de İran'ı, Lübnan'daki Hizbullah'ın da yer aldığı benzer bir planla suçladı ve Hindistan ve Gürcistan'daki İsrail diplomatlarına saldırılar düzenlendi.

O zaman İran, 'tüm terör eylemlerini kınadığını' vurgulayarak ve suçlamaları 'Siyonist rejimin propaganda savaşı' olarak niteledi.

Yeni Delhi saldırısında dört kişi yaralandı. Tiflis'te bombalı araçla saldırı girişiminde bulunuldu.

İsrail İran'ı suçlarken, nükleer alanda uzman İran'lı bilim adamlarının suikastları, Mossad tarafından arka planda devam etti. 2010-2012 yılları arasında bir dizi saldırıda 5 İranlı bilim insanı öldü ve biri hayatta kaldı.

Son olarak Natanz nükleer zenginleştirme tesisinde meydana gelen patlama sonrası, gözler yeniden İsrail'in üzerine çevrildi.

Natanz'daki olayın arkasında, gerçekten kimlerin olduğu konuşulurken, İsrail yine 'elçiliklerimize saldırı planları var' iddiasında bulunması dikkat çekti.

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