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Dünya

DSÖ: Bir günde tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ pazar günü dünya genelinde 183 bin koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirterek bunun günlük bazda rekor bir sayı olduğunu açıkladı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 10:42 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 10:55
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Euronews'te yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pazar günü dünya genelinde 183 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini belirterek bunun günlük bazda rekor bir sayı olduğunu açıkladı.

Vakaların büyük bir çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Güney Amerika ülkelerinden geldi.

Dünya genelinde vaka sayısı 9 milyonu aşarken, Brezilya'da ölü sayısı 50 bini aştı. Son 24 saatte Meksika'da 1044 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'dan ölenlerin sayısı da küresel çapta DSÖ verilerine göre 461 bin 715 oldu.

Covid-19 vakalarında görülen artış, birçok ülkenin karantina önlemlerini gevşettiği bir döneme denk geldi.

Worldometers sitesine göre ABD ve Brezilya'nın ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla 584 bin 680 vakayla Rusya, Hindistan (426 bin 91) İngiltere (304 bin 331), İspanya (293 bin 352), Şili (251 bin 355), Peru (251 bin 338), İtalya (238 bin 499), İran (204 bin 952) ve Almanya (191 bin 575) oldu.

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