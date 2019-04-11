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DSÖ, Trablus'taki çatışmalarda 58 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Halife Hafter güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'a yürümesiyle başlayan çatışmalarda bir haftada 58 kişinin öldüğünü, 275 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Libya'da Halife Hafter güçlerinin başkent Trablus'a ilerlemesiyle başlayan çatışmalarda bir haftada 6'sı sivil 58 kişi yaşamını yitirdi.
 
DSÖ Libya Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a yönelik başlattığı askeri hamleyle patlak veren ağır bombardıman ve silahlı çatışmalarda bugüne kadar 6'sı sivil 58 kişi yaşamını yitirdi.
 
Açıklamada, hayatını kaybeden siviller arasında 2 doktor ile 1 ambulans şoförünün de bulunduğu belirtildi.
 
Çatışmalarda 275 kişinin yaralandığı bilgisi verilirken, binlerce kişinin evlerini bırakarak kaçtığı, diğerlerinin de çatışma bölgelerinde sıkışıp kaldığı kaydedildi. 
 
DSÖ'nün açıklamasında, Trablus'taki çatışmaların devam etmesi ve yaralı sayısının artması ihtimaline karşılık Örgütün ivedilikle bölgeye gönderilmek üzere sahra hastaneleri, ambulans ve sağlık teçhizatı tedarik ettiği aktarıldı.
 
DSÖ Libya Temsilcisi Cafer Hüseyin de Sağlık Bakanlığıyla iş birliği içinde yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini ifade etti.
 
Hüseyin, çatışmaların devam etmesi durumunda kayıpların artmasından endişe duyduklarını belirterek, uluslararası toplumu göreve çağırdı.
 
Hafter çatışmaların fitilini ateşledi
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.
 
Hafter güçlerinin saldırısının 14-16 Nisan'da Libya'da Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanan "ulusal diyalog konferansı" öncesinde başlatılması dikkati çekmişti.
 
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana çözülemediği Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar sürüyor.

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