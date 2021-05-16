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Dünya

Dünyaca ünlü modelden İsrail'e sert tepki: Soykırımı durdurun

Amerikalı ünlü model Paris Hilton, işgalci İsrail'in mazlum Filistin halkına yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Hilton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise 'soykırımı durdurun' çağrısında bulundu.

AA16 Mayıs 2021 Pazar 20:50 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 20:50
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Ünlü model Twitter hesabında, "Dayanamıyorum, sadece 10 yaşındayım" diyen Nadine Abdel-Taif'in videosunu paylaşarak, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında." ifadelerini kullandı.

- "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!"

Dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için barış duaları ettiğini söyleyen Hilton, "İsrail, bölge 'tamamen sessiz' olana kadar Gazze saldırılarını durdurmayacağına ant içti" haberini de paylaşarak, "Bu çok kalp kırıcı. Bunun durması lazım!" yorumunda bulundu.

Hilton, hashtag (etiket) paylaşımında ise "soykırımı durdurun" çağrısında bulundu.

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