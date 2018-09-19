Dünyada aşırı yoksulluk oranı ilk defa yüzde 10'a geriledi

Dünya Bankasının "Küresel Yoksulluğu Bitirmek" başlıklı raporuna göre, global aşırı yoksulluk oranı 2015 yılında yüzde 11'den yüzde 10'a indi.

Dünya genelinde 164 ülkede yapılan anket sonuçlarıyla her iki yılda bir hazırlanan raporda, aşırı yoksulluk sınırı olarak kabul edilen kişi başı günlük gelirden (1,90 dolardan) daha azla geçinenlerin sayısının, 2015 yılında 736 milyona gerilediği bildirildi. Bu rakam, 2013 yılında 804 milyon olarak ölçülmüştü.

Dünya Bankası raporunda, global aşırı yoksulluğun şimdiye kadarki en düşük seviyesine gerilemesine karşın düşüş hızında yavaşlama olduğu da vurgulandı.

Ayrıca, başta Afrika bölgesinde olmak üzere düşük gelirli ülkelerde aşırı yoksulluk oranının hala yüksek seyrettiği kaydedilen raporda, Dünya Bankası'nın 2030 itibarıyla aşırı yoksuluğu bitirme hedefine ulaşması için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

"Zamanımızın en büyük insani başarılarından biri"

Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, konuya ilişkin açıklamasında, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son 25 yılda bir milyardan daha fazla insan kendilerini aşırı yoksulluktan kurtardı ve global yoksulluk oranı tarihte kaydedilen en düşük seviyeye geriledi. Bu zamanımızın en büyük insani başarılarından biridir. Ancak fakirliği 2030'da sona erdireceksek, geri kalan yoksullara ulaşacak kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek için özellikle insani sermayeye çok daha fazla yatırım yapılmasına ihtiyaç var."

Dünya Bankasının yıllarca süren çalışmalarla hazırladığı bir sonraki Küresel Yoksulluk raporu 2020 yılında yayımlanacak.