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Dünya

İtalya'da koronavirüs cinayeti: ''Bana korona bulaştırdı'' dedi, doktor arkadaşını öldürdü

İtalya'nın Sicilya kentinde Antonio De Pace adlı erkek hemşire, doktor sevgilisi Lorena Quaranta'yı kendisine koronavirüs bulaştırdığı iddiasıyla öldürdü.

02 Nisan 2020 Perşembe 09:49 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 09:53
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Korkunç olay salgının en çok can aldığı İtalya'da gerçekleşti.

27 yaşındaki Lorena Quaranta evinde cansız bedeni bulundu. İncelemelerde bulunan polis, genç kadının boğularak öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

Lorena'nın hemşire erkek arkadaşı Antonio De Pace, Salı gecesi polisi arayarak cinayeti itiraf etti.

28 yaşındaki De Pace’in polis sorgulamasında "Bana koronavirüs bulaştırdığı için onu öldürdüm" dediği belirtildi.

Ancak yapılan testlerde zanlıda da öldürdüğü sevgilisi Lorena'da da koronavirüs olmadığı anlaşıldı. Zanlı gözaltına alındı.

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