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Dünya

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 07:52 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 07:52
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