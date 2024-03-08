Terör devleti İsrail, geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasa dışı konutun inşasını onayladığı bildirmişti...



İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri kurulması amacıyla çıkardığı skandal "işgal" kararına, dünyadan çok sayıda tepki geldi.

ABD "BARIŞA ENGEL" DEDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa planını onaylamasının "barışın önünde engel teşkil ettiğini" belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşa planını onaylamasına ilişkin, bu konutların "barışın önünde engel teşkil etmeyi sürdürdüğü" ve "uluslararası hukukla çeliştiği" açıklamasında bulundu.

Sözcü Miller, "İsrail hükümetine bildirdiğimiz nokta, bu yerleşimlerin sadece Filistin halkını değil, nihai olarak İsrail'in güvenliğinin yanı sıra halkına gerçek barış ve güvenlik sağlayacak kalıcı anlaşma umutlarını zayıflattığıdır." dedi.

AB'DEN GERİ ADIM ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konut inşa ederek bölgedeki yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisi sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail, söz konusu karardan geri adım atmaya çağrıldı.

"AB, İsrail Yüksek Planlama Komitesinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri daha da genişleterek 3 bin 426 konutun inşasına yönelik planı onaylamasını kınamaktadır." ifadesinin yer aldığı açıklamada, bu yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğu vurgulandı.

ALMANYA'DAN "DERHAL GERİ ÇEKİLİN" ÇIKIŞI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasa dışı konut inşasını onaylamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin onaylanmasını kesin bir dille kınıyor ve İsrail hükümetine kararlarını derhal geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.



İİT, BM KARARLARINI VURGULADI



İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in kararının, uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre yasa dışı olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, işgalci İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği tüm suçlara ve ihlallere son verilmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu üstlenmelidir." ifadesi kullanıldı.

BAE: REDDEDİYORUZ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri kurulması amacıyla yasa dışı yeni konut inşa kararını onaylamasını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin yeni yasa dışı yerleşim konutları inşa etme kararı şiddetle kınanarak, işgal altındaki Filistin topraklarında mevcut tarihi ve hukuki durumu değiştirmeyi hedefleyen tüm uygulamaların reddedildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal eden tüm uygulamaların kesin bir şekilde reddedildiği" ve bu tür uygulamaların "bölgede gerilimi daha fazla tırmandırdığı, barış ve istikrara ulaşma çabalarına engel olduğu" ifade edildi.

KUVEYT: DÜNYA ÜLKELERİ HUKUKA AYKIRI İŞGAL KARARINI TANIMAMALI

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuveyt, işgalci İsrail'in Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasa dışı konut inşa etme kararını ve Kudüs ile Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü Yahudileştirmeye yönelik sürdürdüğü girişimleri kınar ve reddeder." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) İsrail ihlallerine karşı güçlü bir şekilde karşı durma çağrısını yineledi.

İsrail'in kararlarına işaret edilen açıklamada, "Dünya ülkeleri hukuka aykırı işgal kararını tanımamalı. Bu kararlar, Orta Doğu'da barış fırsatını yok ediyor, bölgeyi kargaşa ve gerginlik içinde tutuyor." ifadesine yer verildi.

BAHREYN: ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in yasa dışı konut inşa kararını kınayarak, bu kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgede barışa ulaşma şansını tehdit ettiği belirtildi.



Açıklamada, Bahreyn'in Filistin halkını, iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekleyen sabit tutumu yinelendi.

BATI ŞERİA'DA YASA DIŞI İŞGAL PLANI

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te yerleşim faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.