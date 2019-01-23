Çin’de Bahar Bayramı nedeniyle, ülke içinde 3 milyara yakın seyahatin gerçekleşmesi bekleniyor

Çin takvimine göre yeni yılın ilk gününün kutlandığı ve ülkenin en önemli geleneksel bayramı olan Bahar Bayramı dolayısıyla, 21 Ocak ile 1 Mart arasında ülke içerisinde 3 milyara yakın seyahatin gerçekleşmesi bekleniyor.

"Chunyun" olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük insan göçüne tanıklık eden Bahar Bayramı, Çinlilerin yeni yılı aileleriyle birlikte kutlamak için evlerine döndükleri 40 günlük bir dönemi kapsıyor. Her yıl farklı tarihlerde kutlanan Çin Yeni Yılı, bu yıl 5 Şubat tarihinde kutlanacak.

Amerikan CNN kanalında yer alan habere göre, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Lian Weiliang, Çin medyasına yaptığı açıklamada, 2018’deki sayıdan yüzde 0,6 artış göstererek, Bahar Bayramı sürecinde 2,99 milyar seyahatin gerçekleşeceğini açıkladı.

2,46 milyar seyahatin otomobil ile yapılacağını söyleyen Lian Weiliang, 413 milyon seyahatin demir yolu ve 73 milyon seyahatin ise hava yoluyla yapılacağını belirtti.

Bahar Bayramı için Çin’den devasa hazırlık

Böylesi bir yoğunluktaki nüfus hareketliliği başka bir ülkede altyapının durmasına sebep olabilecekken, hâlihazırda dünyanın en uzun demir yolu ağına sahip olan Çin böyle bir kalabalığın üstesinde gelebilecek durumda.

Çin'in resmi haber ajansı olan Xinhua’da yer alan bilgiye göre, Çin, bu yılki Bahar Bayramı telaşı ile başa çıkmak için 2018’in sonunda 10 yeni demir yolunu faaliyete aldı. Bu ilaveler ile Çin’deki yüksek hızlı tren yollarının operasyonel uzunluğu 29 bin km'ye çıkmış oldu.

Lian Weiliang, Çin Yeni Yılı tatili öncesinde 4 bin 787 çift tren seferinin sonrası için ise 4 bin 860 çift seferin hizmete sunulacağını, bunlardan 6 bin 736 seferin hızlı tren seferi olacağını belirtti.

Aynı açıklamada geçen yıla göre yüzden 10 artış göstererek 532 bin uçak seferinin eklendiğini aktaran Weiliang; Guangzhou, Shenzhen, Chengdu ve Kunming de dahil olmak üzere ülkenin 10 büyük havaalanının 24 hizmet vereceğini açıkladı.

Bu süreçte ise Bahar Bayramı’nı yurt dışında geçirmek üzere 90’dan fazla ülkeye seyahat etmek için bilet alan Çinlilerin sayısı ise 7 milyon olarak açıklandı.