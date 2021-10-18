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Dünya

Dünyanın en uzun türbini 2022'de dikilecek

Danimarkalı rüzgar türbinleri üreticisi Vestas tarafından yapımına başlanan ve dünyanın en uzun rüzgar türbini olması planlanan V236-15 MW prototipi, 2022'nin ikinci yarısında dikilecek.

DHA18 Ekim 2021 Pazartesi 16:49 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 16:49
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Vestas'tan yapılan açıklamada, prototipin 280 metre uzunluğunda olacağı ve yılda 80 gigawatt saat elektrik üretimi yapabileceği aktarıldı. "Dünyanın en büyük ve en güçlü rüzgar türbini" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Prototip geliştirme çalışmaları, Vestas'ın Danimarka'daki Ar-Ge ve üretim tesislerinde halihazırda ilerlemektedir. Kanat kalıpları, Vestas'ın Lem'deki kanat fabrikasında geliştirildi. 115.5 metre uzunluğundaki prototip kanatların üretimine bu yıl içinde Vestas'ın Nakskov'daki açık deniz kanat fabrikasında başlanacak" denildi. Açıklamada, rüzgar türbininin Danimarka'nın kuzeyindeki Osterild bölgesinde dikileceği belirtildi.

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