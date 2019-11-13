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Dünyanın en yaşlı çifti

ABD Teksas’ta yaşayan 105 yaşındaki Charlotte ve 106 yaşındaki John Henderson çifti, 80 yıllık evlilikleriyle dünyanın en yaşlı çifti oldu. Çift, 1934’te Teksas Üniversitesi’nde tanışmış. 1939’da evlenmişler. 

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ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 105 yaşındaki Charlotte ve 106 yaşındaki John Henderson, 80 yıllık evlilikleriyle dünyanın en yaşlı çifti unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.15 Aralık’ta 80 yıllık evliliklerini kutlayacak çift, 1934’te Teksas Üniversitesi’nde tanışmışlar. O dönemde Charlotte öğretmen olmak için okurken, John ise okulun Amerikan futbol takımında savunma oyuncusuymuş. 

7 DOLARA BALAYINA GİTMİŞLER 

1939’da Amerika’yı sarsan Büyük Buhran sırasında evlenmişler. Evlilikleri boyunca sıkıntılı zamanlardan da geçtiklerini anlatan John Henderson, o dönemde balayı için kısıtlı bir bütçeleri olduğunu ve sadece 7 Dolar harcadıklarını anlatıyor. Çiftin evlilikleri kadar sağlıkları da oldukça iyi durumda. John aynı zamanda yaşayan en yaşlı Amerikan futbolcusu.Çift, uzun ömürlü birlikteliğin sırrını şöyle açıklıyor: “Hayatı ölçülü yaşayın.Eşinize samimi ve içten olun.”

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