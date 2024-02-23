Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi unvanını kaybetti

Bir Rafeiro do Alentejo türü olan Bobi, GWR soruşturmasının sonucunu gelmeden önce Ocak ayına kadar dünyanın en yaşlı köpeği olarak biliniyordu. GWR, Bobi'nin rekor sahibi olduğu iddiasını desteklemek için ihtiyaç duyduğu kanıtlara artık sahip olmadığını söyledi.

GWR kayıt müdürü Mark McKinley yaptığı açıklamada, şirketin kayıt sahiplerini doğrulamaktan "büyük gurur" duyduğunu söyledi. McKinley, "Veterinerler ve uzmanlar tarafından hem özel hem de kamuya açık yorumlarda dile getirilen endişelerin ve soruşturmaların sonucunda, Bobi'nin siciline ilişkin bir inceleme başlatmanın önemli olduğunu düşündük" dedi. McKinley, "Bobi'nin kanıtlarının merkezinde, Portekiz hükümetinin veri tabanı SIAC'tan alınan mikroçip verileri vardı. 2022'de çip takıldığında, 2008'den önce doğan köpekler için yaş kanıtı gerekmediği ortaya çıktı. Bobi'nin yaşına dair kanıt olarak sunulan ek veteriner beyanında da bu mikroçip verilerine atıfta bulunulduğu için elimizde Bobi'nin doğum tarihini kesin olarak kanıtlayabilecek bir veri kalmadı." diye ekledi.

Bobi'nin sahibine incelemenin bulguları hakkında bilgi verildiğini belirten GWR, elde edilen yeni kanıtların değerlendirileceğini söyledi. Şimdilik, gelmiş geçmiş en yaşlı köpek unvanını kimin elinde tuttuğu belli değil.

McKinley, "Rekorun yeni sahibini henüz teyit edebilecek durumda değiliz, ancak rekor unvanı etrafındaki tanıtımın dünyanın dört bir yanından evcil hayvan sahiplerini iletişime geçmeye teşvik etmesini umuyoruz" dedi.

BOBİ'NİN REKORTMENLİĞE GİDEN YOLCULUĞU

Bobi Ekim ayında hayatını kaybetmişti. Sahibi Leonel Costa, Bobi'nin 31 yıl 165 güne kadar yaşadığını onayladı.

Köpeği 1992 yılında doğduğunda kendisinin 8 yaşında olduğunu söyleyen Costa, Şubat 2023'te GWR'ye verdiği demeçte Bobi'nin olağanüstü yaşlılığının birçok sırrı olduğunu söyledi. Costa, Bobi'nin tasma ya da zincir olmadan özgürce dolaştığını, "sakin, huzurlu" bir ortamda yaşadığını ve suyla yıkanıp baharatlarından temizlenmiş insan yiyecekleri yediğini söyledi.

Bobi, tüm hayatını başkent Lizbon'un yaklaşık 150 kilometre (93 mil) kuzeyindeki küçük bir Portekiz köyü olan Conqueiros'ta geçirdi ve genellikle kedilerle dolaştı.

Sahibine göre Bobi safkan bir Rafeiro do Alentejo, bir tür çiftlik bekçi köpeği. Amerikan Kennel Club'a göre Rafeiro do Alentejo'ların ortalama yaşam süresi 12-14 yıl arasında değişiyor.

Ancak Bobi bu yaşam süresinin iki katından fazla yaşadı ve neredeyse yüzyıllık bir rekoru geride bırakarak gelmiş geçmiş en yaşlı köpek oldu. Bu unvan daha önce 1910 yılında doğan ve 29 yıl beş ay yaşayan Avustralyalı sığır köpeği Bluey'e aitti.