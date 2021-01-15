Dünyanın en zehirli ikinci yılan türü! Arka bahçeye çıkan aile şoke oldu

star.com.tr 15 Ocak 2021 Cuma 14:44 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 14:45

Doğu ve orta Avustralya'ya özgü oldukça zehirli bir yılan olan kahverengi yılan, bir ailenin yüzme havuzuna girdi.



Avustralya'nın Adelaide'nin kıyı bölgesindeki Marino'da, arka bahçedeki havuzda yılanı gören aile, neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yılanın çok sıcak havada serinlemek için havuzun taşma kanalına girdiği belirtildi.

Doğu kahverengi yılanı, fareler üzerinde yapılan testlere göre dünyadaki herhangi bir kara yılanı arasında en zehirli ikinci sırada yer alıyor.

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