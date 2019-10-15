‘Dünyanın ilk romanı’nın kayıp bölümü Tokyo’da bir evde bulundu
Dünyanın ilk romanı olarak kabul edilen kitabın kayıp bir bölümü bulundu. El yazması kitap, eski bir derebeyin soyundan gelen bir kişinin Tokyo’daki evinde bulundu.
Genji’nin Hikayesi’ni (The Tale of Genji) 11. yüzyılda kaleme alan yazar Murasaki Shikibu, romanı yazdığı dönemde Japon sarayında nedimeydi. Kitap, Genji adında bir prensin hikayesini anlatıyor. Genji, yazarla aynı isme sahip Murasaki adlı bir kadınla tanışıyor ve sonunda evleniyor. Japon medyasına göre uzmanlar yeni bulunan el yazmasının gerçekliğini onayladı. El yazmasının 21,9 cm uzunluğunda ve 14,3 cm genişliğinde olduğu belirtiliyor. Genji’nin Hikayesi’nin orijinal versiyonunun yok olduğu düşünülüyor ama başka yazarlar hikayenin kopyasını çıkarmış.
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