Dünyayı bekleyen tehlike! Denizler 3 metre yükselecek

İklim değişikliği sorununa denizcilik sektörü açısından bakmayı amaçlayan ‘İklim Değişikliği Kurultayı’nda konuşan Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar “Bu yüzyıl içerisinde gemi kaynaklı karbon salınımını sıfıra indirmek hedefleniyor. Önlem alınmazsa denizler yükselecek” dedi.

MİLYONLARCA GÖÇ OLACAK

Bir an önce alınması gerektiğini vurgulayan ünüvar “Yapılan araştırmalara göre, eğer iklim değişikliği konusunda gerekli önleyici tedbirler hayata geçirilmezse 2050 yılına kadar dünya genelinde deniz seviyesinin yaklaşık 3 metre kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bunun sonucunda iklim mültecisi olarak yüz milyonlarca insanın göç etmek zorunda kalacağı, demografik, siyasi ve ekonomik sorunların küresel savaşlara neden olacağı öngörülüyor. Aynı şekilde iklim değişikliği nedeniyle ulaşılabilir temiz su kaynaklarının azalması, su savaşlarının yaşanmasını olası kılacak. Gelecekte temiz su kaynakları petrol ve diğer enerji kaynaklarından daha öncelikli ve stratejik olacak” ifadelirini kullandı.

SÜLFÜR % 50 AZALACAK

İklim değişikliğine karşı alınan önlemlere değinen Ünüvar “Gemilerden kaynaklı karbon salınımlarını en aza indirmek için 2020 yılı Ocak ayı itibariyle dünya genelinde gemilerde kullanılmakta olan yakıtlarda sülfür oranının yüzde 0.5’e düşürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda 2050 yılına kadar gemi kaynaklı karbon emisyonlarının yüzde 50 azaltılması, bu yüzyıl içerisinde ise sıfırlanması bekleniyor. Denizcilik sektörü bu konuda Ar-Ge çalışmalarını destekliyor” diye konuştu.

35 YILDA BUZULLARIN YÜZDE 35’İ ERİDİ

Amerikan Coğrafya Birliği, Kuzey Kutbu’nun buz örtüsünün 1984’ten 2018’e nasıl değiştiğini ve 35 yıl içinde yüzde 35 azaldığını gösteren bir video yayınladı. Aynı zamanda, Kuzey Kutbu’nun en eski ve en kalın buz kütlesinin, Kuzey Buz Denizi’nin diğer bölgelerine göre iki kat daha hızlı eridiği belirlendi.

Gröland’ın kuzeyi ve Kanada’nın en kuzeyindeki adalar boyunca batıya doğru uzanan 1300 kilometrelik şerit dışında, buz bölgesinde yıl boyunca erimeyen alan kalmadı. Bilim insanları bu bölgeyi dünyanın ‘son buz bölgesi’ olarak adlandırıyor. Buz kalınlığının dört metreye ulaştığı bu bölgelerdeki buz tabakasının Kuzey Buz Denizi’ndeki diğer bölgelerine göre iki kat daha hızlı eridiği ortaya çıktı. Ancak geleceğe dönük tahminler daha da ürkütücü. Araştırmacılar, ‘gizli ısının’ etkisinin dünyanın iklimini son süratle tehdit ettiğini belirtiyor.