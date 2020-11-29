29 Kasım 2020 Pazar 13:00 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 13:02

New York Times gazetesinin haberinde, ABD'nin önceden saldırı hakkında ne kadar haberdar olup olmadığının net olmadığını da duyurdu.

Suikastten saatler sonra İsrail'den ilk açıklama, Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi'den geldi. Hanegbi, "Suikasti kimin işlediğine dair hiçbir fikrim yok" dedi:

"Bunu kimin yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Sorumlu olduğum için dudaklarım mühürlü değil, gerçekten hiçbir fikrim yok."

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney de Cumartesi günü saldırı ile ilgili paylaştığı mesajda, "faillerin kesin şekilde cezalandırılacağını" kaydetti.

Saldırı ile ilgili İran medyasında çıkan haberlerde ise, olayda bir bombalı araç da kullanıldığı bildiriliyor.

İran Devrim Muhafızları'na yakın Sepah Cybery isimli sosyal medya hesabında, suikaste 12 kişinin katıldığı öne sürüldü.

Damavant bölgesinde saldırıya uğrayan Fahrizade, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Fahrizade, Batılı istihbarat servisleri tarafından İran'ın nükleer silah programının arkasındaki isim olarak görülüyordu.

RUHANİ: İLERLEYİŞİMİZ YAVAŞLAMAYACAK

Suikast ile ilgili İran devlet televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i hedef alarak, "Küresel küstahlığın şeytani eli bir kez daha, gaspçı Siyonist rejim tarafından kanla kirletildi" dedi.

Ruhani, "Şehit Fahrizade suikasti, düşmanlarımızın içinde olduğun derin nefret ve sıkıntının da göstergesi. Onun şehadeti, ilerleyişimizi yavaşlatmayacak" mesajını verdi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı Hüseyin Deghan da saldırının faillerinin "şimşek gibi" vurulacağını söyledi.

İRANLI BİLİM ADAMININ SUİKASTI "İSTİHBARAT ZAAFI" TARTIŞMALARINA YOL AÇTI

Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda Rebii, "Bu tür terör olaylarının ardından büyük bir psikolojik operasyon devreye girer. Bu şekilde istihbarat ve güvenlik kurumları zayıflatılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Fahrizade suikastının, ABD Başkanı Donald Trump sonrası dünyanın daha az gerilimli bir düzene kavuşma ihtimalinden rahatsız olanlar tarafından gerçekleştirildiğini savunan Rebii, saldırının amacının da "Toplumun huzuru ve bölgenin güvenliğini bozmak, insanları ümitsizliğe sevk etmek, Tahran'ın güttüğü stratejisinde kafa karışıklığı meydana getirmek ve İran'ı düşman tarafından tasarlanan sahada oynamaya zorlamak" olduğunu kaydetti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ülkede reformistlere yakınlığıyla bilinen bazı siyasiler, Fahrizade suikastında İran istihbarat birimlerinin zaafı olduğunu, ABD ve İsrail istihbaratının İran'ın en önemli birimlerine sızdıklarını öne sürmüştü.

FAHRİZADE İSMİ NEDEN ÖNEMLİ?

2014 yılında Reuters ajansına konuşan bir diplomat, "Eğer İran uranyum zenginleştirme programını sürdürürse, Fahrizade İran bombasının babası olarak bilinecek" demişti.

Suikast haberi İran'ın uranyum zenginleştirme programıyla ilgili bölgesel gerginliğin yükseldiği bir sırada geldi.

2010 ve 2012 yılları arasında dört İranlı nükleer bilimci suikaste uğradı ve Tahran yönetimi bu eylemlerden İsrail'i sorumlu tuttu.

Fahrizade'nin ismi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018'de İran'ın nükleer programıyla ilgili yaptığı sunumda da öne çıkmıştı. Netanyahu, Fahrizade'nin ismini anıp "Bu ismi unutmayın" demişti.

SUİKAST NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İran Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Silahlı teröristler Muhsin Fahrizade'nin de içinde olduğu aracı hedef aldı. Korumalarıyla çatışmaya giren teröristlerin saldırısında ağır yalanan Fahrizade hastaneye kaldırıldı. Ancak sağlık birimlerinin müdahalesi yeterli olmadı ve Fahrizade yaşamını yitirdi" ifadeleri yer aldı.

İran medyası da saldırganların Fahrizade'nin aracına ateş açtığını bildirdi.

Fars haber ajansı ise saldırının olduğu Absard kasabasında bir araçta patlama olduğunu bildirerek, görgü tanıklarının ifadesiyle "üç ya da dört teröristin öldürüldüğünü" aktardı.

Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ise İran'ın bu saldırının intikamını alacağı söylendi.

Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami Twitter'da paylaştığı mesajda, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarak, "Şimdiye kadar hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmadığımızı gösterdik" dedi.

TRUMP, İSRAİLLİ GAZETECİNİN MESAJLARINI PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ise İsrailli gazeteci Yossi Melman'ın Twitter mesajlarını paylaştı.

Melman, Fahrizade'nin İran'ın gizli askeri programının başında bulunduğunu ileri sürerek, İranlı nükleer fizikçinin İsrail'in istihbarat örgütü Mossad tarafından yıllardır ele geçirilmek istendiğini söyledi.

Melman, Fahrizade'nin ölümünün İran için psikolojik ve mesleki açıdan büyük bir darbe olduğunu savundu.

MUHSİN FAHRİZADE KİMDİR?

Fahrizade İran'ın nükleer bilimcileri arasında en çok tanınan figürdü ve Devrim Muhafızları Ordusu'nda da üst düzey göreve sahipti.

İsrail'in açıkladığı gizli belgelere göre, İran'ın nükleer programının başında da Fahrizade bulunuyordu.

2015'te New York Times gazetesi, Fahrizade'yi İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk atom bombasını geliştiren Manhattan Projesi'nin başındaki J. Robert Oppenheimer'a benzetmişti.

1958 yılında İran'ın Kum kentinde doğan Fahrizade, fizik profesörüydü.