Düşen helikopterdeki sır perdesi! KYB'nin terör örgütü PKK'yla iş birliği bölgenin istikrarını baltaladı

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre KYB, terör örgütü PKK'ya Süleymaniye ve çevresinde alan açmaya devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Şubat 2021'de yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın bölgede dağları ve yerleşim alanlarını işgali nedeniyle 800 köyün yeniden inşası tamamlanamazken, terör örgütü çiftçilerin topraklarına erişimini de engelliyor.

Terör örgütü PKK, Süleymaniye ve çevresinde sözde siyasi parti ve uzantılarıyla da varlık gösterirken, İran ile Irak sınırı arasındaki çeşitli noktalarda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıyor.

Süleymaniye kent merkezinde terör örgütünün Tevgera Azadi, PYD, RJAK ve Kürt Kadını Araştırma-Arşiv Kütüphane ve Akademi Merkezi gibi sözde siyasi parti ve STK'ları faaliyet yürütüyor.

Süleymaniye'nin kırsal bölgelerinde sözde kontrol noktaları kuran terör örgütü, halkın ulaşımını engelliyor, vatandaşlardan zorla haraç alıyor ve sivilleri kaçırma eylemlerinde bulunuyor.

KYB'nin kendisine bağlı terörle mücadele biriminin kullandığı kimlik kartını terör örgütü mensuplarına da çıkardığı ve böylece teröristlerin bölgede belirli ölçüde serbestlik edindiği de iddia ediliyor.

PKK'nın Irak-İran sınırındaki Kandil Dağı yapılanması ile Suriye'deki uzantıları arasındaki bağlantıda, KYB'nin himayesi stratejik köprü işlevi görüyor.

KYB, terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden gelen mensuplarına askeri eğitim verirken, Süleymaniye çevresi Suriye'ye geçen Şii milis grupların güzergahı olarak kullanılıyor.

- DUHOK'TA DÜŞEN HELİKOPTER KYB-PKK İŞBİRLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

KYB ile terör örgütü PKK arasındaki işbirliğinin boyutu, 15 Mart 2023'te Duhok'ta düşen 2 helikopterden PKK'lı 9 teröristin çıkması, ayrıca KYB lideri Bafel Talabani'nin birliğin anti terör komutanı olarak tanınan Vahap Halepçe'yi 22 Mart'ta teröristlerin cenazesine katılmak üzere Suriye'nin kuzeyine göndermesiyle gözler önüne serildi.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in defalarca Süleymaniye'ye gidip gelmesi, aynı şekilde Bafel Talabani'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü yuvalarında "birliktelik" mesajı veren görüntüleri de kamuoyunun hafızasına kazındı.

Bafil Talabani'nin 23 Kasım 2022'de Süleymaniye'nin Dokan ilçesinde Kürt siyasi partileri ile düzenlediği toplantıya terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Cemil Bayık ile "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i de davet etmesi ve toplantıda teröristlerin gönderdiği mesajların okunması, KYB-PKK işbirliğini vurgulayan bir başka örnek oldu.

KYB, PKK ile yaptığı işbirliğine "DEAŞ'la ortak mücadele" adı altında uluslararası meşruiyet ararken, terör örgütü Süleymaniye Havalimanı'ndan Suriye'nin kuzeyine silah ve lojistik sevkiyatları için KYB'nin sağladığı imkanlardan istifade etmeyi sürdürüyor.

- PKK'nın Süleymaniye'deki terör eylemleri

Terör örgütü üyeleri, KYB hakimiyeti altındaki Süleymaniye ve çevresinde siyasi parti binalarının yakılması gibi terör eylemleri de gerçekleştiriyor.

PKK'lı teröristler, Ocak 2020'de gerçekleştirilen gösterilerde KYB, Goran Hareketi, KDP, Adalet Topluluğu, Yekgirtu (İslami Birlik Partisi) binaları ile devlete ait kütüphane, banka, trafik müdürlüğü, Piremegron, Dukan, Derbendihan, Seyidsadık, Hormal, Halepçe, Süleymaniye merkezi, yeni Halepçe, Ranya ve Qaladız belediye binalarını ateşe verdi.

PKK'lı teröristlerin 8-20 Temmuz 2021 tarihleri arasında, bölgede çok sayıda noktayı ele geçirmeyi planladığı da yerel basında yer bulmuştu.

Terör örgütü PKK'nın sözde "Genç Savaşçı Kadınlar ve Vatanperver Gençler" adıyla kurduğu birim, ilk eylemini 16 Ağustos 2023'te Süleymaniye'nin Ranya ilçesinde, tarlaları yakarak yaptı.

KDP Ranya Sorumlusu Hiva Geylani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, terör örgütünün bu birimle "bölgeye kaos ve savaş getirmek istediğini" vurgularken, IKBY'nin güvenliğini tehlikeye atan terör yapılanmasının engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Goran Hareketi Genel İdare Kurulu Üyesi Dilşad Reşid Mella'nın açıklamasına göre de terör örgütü PKK'nın 2 Ağustos 2023'te sözde "Kürdistan Öz Savunma Gücü" adıyla kurduğu birimin yapılanmasında Kandil, Germiyan ve Süleymaniye bölgesinden Iraklı teröristler yer aldı.

Reşid Mella, Zaho'da 23 Temmuz 2023'te düzenlenen Peşmerge komutanı Mirza suikastı ile Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesini de bu birimin terör faaliyetleriyle ilişkilendiriyor.

Terör örgütü PKK, 7 Ağustos 2023'te Süleymaniye'de sözde "Kürt Kadını Araştırma-Arşiv Kütüphane ve Akademi Merkezi" adıyla bir yer açtı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Duhok Sorumlusu Ali Avni'nin Ağustos 2023'te yaptığı açıklamaya göre, uzak olmayan bir gelecekte terör örgütü PKK Süleymaniye'de güvenlik noktaları kurmaya ve KYB yöneticileri ile diğer siyasi parti yetkililerinden kimlik istemeye başlayabilir.

Avni'nin açıklamasına göre, Süleymaniye'nin Ranya ve Kaladize ilçelerinde kendilerine alan açan PKK'lı teröristler, aynı zamanda Ağcalar ve Ahmedava gibi bölgelerde de faaliyet yürütüyor.

- TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN BÖLGEDEKİ VARLIĞI SÜLEYMANİYE'NİN EKONOMİSİNİ BALTALIYOR

Terör örgütü PKK'ya Süleymaniye'de faaliyet alanı açılmasının ardından Türkiye'nin bölgeye yönelik uçuşlara hava sahasını kapatma kararı bölge ekonomisini olumsuz etkiledi.

Binlerce kişiye istihdam sağlayan, 12 hava yolu şirketinin uçuş gerçekleştirdiği Süleymaniye Havalimanı, halihazırda Türkiye'nin hava sahası yasağı nedeniyle "uluslararası" vasfını yitirdi.

Süleymaniye Havalimanının işlevini yitirmesi nedeniyle yaklaşık 200 firma çalışmalarını asgari düzeye indirirken birçoğu da iflasın eşiğine geldi. Bölgedeki vatandaşlar uluslararası uçuşlar için Erbil Havalimanına yönelmeye devam ediyor.